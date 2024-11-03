Вночі ППО працювала у десяти областях України – скільки ворожих дронів вдалося знищити

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 3 листопада українські сили протиповітряної оборони знищили 66 ворожих ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом протягом минулого вечора та ночі російські війська запустили по Україні 96 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу. Також ворог запустив одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у десяти областях України: Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській.

Військові також додали, що 27 ворожих дронів були локаційно втрачені, а ще один - полетів на територію Білорусь.

Станом на цю хвилину бойова робота триває, адже ще два безпілотники залишаються у повітряному просторі України.

Нагадаємо, днями вибухотехніки виявили на Чернігівщині залишки збитої ворожої ракети Х-59 з касетною бойовою частиною.