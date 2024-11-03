фото: КМВА

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили чергову дронову атаку по Києву. Падіння уламків зафіксовано у двох районах столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

У КМВА розповіли, що ворожі дрони летіли на столицю переважно з північного-східного напрямку. Безпілотники заходили на територію Києва з різних курсів і летіли на дуже низькій висоті.

Усі запущені ворогом на Київ дрони були збиті. Повітряна тривога у місті протягом ночі тривала загалом більше п'яти годин.

Падіння уламків збитих ворожих цілей було зафіксовано у двох районах столиці: Шевченківському та Голосіївському.. Внаслідок дронової атаки у Шевченківському районі уламками пошкоджене дорожнє покриття, опору вуличного освітлення та електропроводи. Також відомо, що як мінімум у пʼяти будівлях вибуховою хвилею вибито вікна. Люди внаслідок атаки не постраждали.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, протягом ночі ППО збила 66 російських безпілотників, а всього росіяни запустили по Україні 96 дронів.