Нацгвардейцы показали фото российского дрона, который приземлили на Киевщине с помощью пулемета

фото: t.me/ngu_war_for_peace

Военнослужащим Нацгвардии во время российской атаки в Киевской области удалось сбить один из российских дронов с помощью пулемета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Во время очередной российской воздушной атаки на Киевщину нацгвардейцы успешно уничтожили вражеский беспилотный аппарат точным огнем из пулемета", - отмечается в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что действия военных позволили уничтожить российский БПЛА без жертв и разрушений.

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов повреждения в Киеве, Киевской области, в городе Шостка на Сумщине и на Хмельнитчине.