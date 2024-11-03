Росіяни запустили вісім дронів по Шостці на Сумщині, є руйнування інфраструктури

фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч на 3 листопада російські війська атакували дронами місто Шостку Сумської області, є руйнування об'єктів інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook міського голови Миколи Ноги.

За його словами, росіяни запустили по Шосткинській громаді вісім ударних дронів. Внаслідок цієї атаки зазнали руйнувань інфраструктурні об‘єкти громади.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. На місцях влучань працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, 1 листопада російські окупанти вдарили "шахедом" по житловому будинку в Сумах. Внаслідок авіаатаки постраждали п'ятеро цивільних.

Також, як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, протягом ночі на 3 листопада ППО збила 66 російських безпілотників, а всього росіяни запустили по Україні 96 дронів.