На Київщині у п'яти районах зафіксовано падіння уламків збитих дронів, виникли пожежі

фото: поліція

Через атаку російських дронів в ніч на 3 листопада є пошкодження в п'яти районах Київської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

Кравченко нагадав, що протягом ночі тривога в області тривала майже 11 годин. Він також поінформував, що всі дрони, запущені ворогом по Київській області, були збиті.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає, однак у п'яти районах області є пошкодження внаслідок падіння уламків. У декількох місцях виникли пожежі, на щастя, люди не постраждали.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, у трьох районах у житлових багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів. Зафіксовано пошкодження у чотирьох багатоповерхівках. Також пошкоджено п'ять приватних будинків. Там вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи та фасади.

В одному з приватних будинків загорівся дах, також було загорання у господарчій будівлі. Уламками збитих цілей пошкоджено три автомобілі. Також в чотирьох районах внаслідок падіння уламків було загорання травʼяного настилу та лісової підстилки. Усі пожежі уже ліквідовані.

Поліція та ДСНС оприлюднили фото наслідків падіння уламків збитих дронів на Київщині.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, протягом ночі ППО збила 66 російських безпілотників, а всього росіяни запустили по Україні 96 дронів.