ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року

У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори

У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори

Фото: із відкритих джерел

Згідно із прогнозом Центральної виборчої комісії, до кінця березня в Україні мають відбутися проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів на 174 виборчих дільницях у 24 областях.

Про це у Facebook повідомила Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Ви жартували у коментарях, що ці вибори будуть вічні. Так от. Завершуємо у березні (ми дуже сподіваємось). Ну а поки: попереду 174 вибори; у 24 областях; 7 днів голосування (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)”, - розповіли в ЦВК.

В Комісії зазначили, що повторні вибори призначають тоді, коли вибори були визнані такими, що не відбулись (якщо обрана людина відмовляється від мандата чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану).

Проміжні вибори призначають, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ОПОРІ сказали, коли ЦВК хоче провести місцеві вибори у Сіверськодонецьку і ще 17 громадах Донбасу.