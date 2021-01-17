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17 января 2021, 10:45

Сегодня в трех городах Украины проходят повторные выборы

17 января 2021, 10:45
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Работа избирательных участков стартовала с 8:00 и будет завершена в 20:00
Работа избирательных участков стартовала с 8:00 и будет завершена в 20:00
Фото: из открытых источников
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В трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских глав. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Об этом сообщает RegioNews.

Так, в Броварах перевыборы мэра, а также депутатов городского совета назначили еще 23 ноября, после того, как Киевским окружным административным судом выборы в этом городе были признаны такими, что не состоялись.

Причиной такого решения суд назвал ряд нарушений, в частности "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

В то же время причиной проведения повторных выборов в Борисполе и Новгород-Северском является смерть победителей местных выборов 25 октября 2020 года.

Так, на выборах мэра Новгород-Северского в Черниговской области победил действующий глава города Олег Бондаренко. 29 октября стало известно, что политик умер от коронавируса.

В Борисполе победитель выборов главы местной ОТГ Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов выборов. Он был мэром Борисполя с 2006 года.

Напомним, ЦИК планирует завершить местные выборы в марте 2021 года. В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы.

Также в ЦИК сообщали, что местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте 2021 года. Нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

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