У ДТП на Київщині загинуло троє людей

Про це повідомляє ДСНС України, пише RegioNews.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що ДТП сталося за участі двох автомобілів BMW. У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р.н. Два чоловіка 1997 та 1999 р.н. опинилися заблокованими в автомобілі", – йдеться у повідомленні.