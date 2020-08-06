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06 серпня 2020, 20:13 3

У ДТП на Київщині загинуло троє людей

06 серпня 2020, 20:13 3
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У Київській області на 26-му кілометрі Столичного шосе сталося ДТП, жертвами якого стали три людини.

Про це повідомляє ДСНС України, пише RegioNews.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що ДТП сталося за участі двох автомобілів BMW. У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р.н. Два чоловіка 1997 та 1999 р.н. опинилися заблокованими в автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали постраждалих з автомобіля з допомогою спеціального обладнання.

Правоохоронні органи встановлюють обставини ДТП.

Рятувальники деблокували постраждалих з понівечених автомобілів 6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру...

Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 3 серпня на Закарпатті внаслідок ДТП двоє людей загинули і ще двоє потрапили до лікарні

Київ Київська область ДТП аварія загиблі ДСНС поліція
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