У ДТП на Київщині загинуло троє людей
У Київській області на 26-му кілометрі Столичного шосе сталося ДТП, жертвами якого стали три людини.
Про це повідомляє ДСНС України, пише RegioNews.
На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що ДТП сталося за участі двох автомобілів BMW. У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р.н. Два чоловіка 1997 та 1999 р.н. опинилися заблокованими в автомобілі", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники дістали постраждалих з автомобіля з допомогою спеціального обладнання.
Правоохоронні органи встановлюють обставини ДТП.
Рятувальники деблокували постраждалих з понівечених автомобілів 6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру...Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 6 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 3 серпня на Закарпатті внаслідок ДТП двоє людей загинули і ще двоє потрапили до лікарні