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06 августа 2020, 20:13 3

В ДТП на Киевщине погибли три человека

06 августа 2020, 20:13 3
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В Киевской области на 26-м километре Столичного шоссе произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Об этом сообщает ДСНС Украины, пишет RegioNews.

На место происшествия были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что ДТП произошло с участием двух автомобилей BMW. В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 г.р. Два человека 1997 и 1999 г.р. оказались заблокированными в автомобиле ", - говорится в сообщении.

Спасатели достали пострадавших из автомобиля с помощью специального оборудования.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

Рятувальники деблокували постраждалих з понівечених автомобілів 6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру...

Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним, 3 августа на Закарпатье в результате ДТП двое человек погибли и еще двое попали в больницу

Киев Киевская область ДТП авария погибшие ГСЧС полиция
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