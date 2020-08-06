В ДТП на Киевщине погибли три человека
В Киевской области на 26-м километре Столичного шоссе произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.
Об этом сообщает ДСНС Украины, пишет RegioNews.
На место происшествия были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что ДТП произошло с участием двух автомобилей BMW. В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 г.р. Два человека 1997 и 1999 г.р. оказались заблокированными в автомобиле ", - говорится в сообщении.
Спасатели достали пострадавших из автомобиля с помощью специального оборудования.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.
Рятувальники деблокували постраждалих з понівечених автомобілів 6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру...Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 6 серпня 2020 р.
Напомним, 3 августа на Закарпатье в результате ДТП двое человек погибли и еще двое попали в больницу