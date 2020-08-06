В ДТП на Киевщине погибли три человека

Об этом сообщает ДСНС Украины, пишет RegioNews.

На место происшествия были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что ДТП произошло с участием двух автомобилей BMW. В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 г.р. Два человека 1997 и 1999 г.р. оказались заблокированными в автомобиле ", - говорится в сообщении.