Нацполіція може виявляти підкуп виборців за допомогою "таємних агентів"

Про це заявила голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, пише Regionews з посиланням на телеканал "Україна 24".

Підкуп виборців раніше не був тяжким і особливо тяжким злочином. Зараз він таким є. Відповідно, Нацполіція має можливість проводити негласні слідчі дії, оперативну діяльність із розслідування всієї схеми підкупу й кожного учасника цієї схеми, зокрема, інкорпорувати туди як таємних агентів, збираючи належним чином і документуючи інформацію", - зазначила Айвазовська.