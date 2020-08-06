Нацполіція може виявляти підкуп виборців за допомогою "таємних агентів"
Національна поліція України тепер може не просто реагувати на окремі випадки підкупу виборців, а за допомогою проведення негласних слідчих дій повноцінно розслідувати всю схему підкупу й кожного учасника цього злочину.
Про це заявила голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, пише Regionews з посиланням на телеканал "Україна 24".
Підкуп виборців раніше не був тяжким і особливо тяжким злочином. Зараз він таким є. Відповідно, Нацполіція має можливість проводити негласні слідчі дії, оперативну діяльність із розслідування всієї схеми підкупу й кожного учасника цієї схеми, зокрема, інкорпорувати туди як таємних агентів, збираючи належним чином і документуючи інформацію", - зазначила Айвазовська.
Нагадаємо, 15 липня Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.