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06 серпня 2020, 16:24

Нацполіція може виявляти підкуп виборців за допомогою "таємних агентів"

06 серпня 2020, 16:24
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Нині підкуп виборців належить до категорії тяжких злочинів
Нині підкуп виборців належить до категорії тяжких злочинів
Фото: Главред
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Національна поліція України тепер може не просто реагувати на окремі випадки підкупу виборців, а за допомогою проведення негласних слідчих дій повноцінно розслідувати всю схему підкупу й кожного учасника цього злочину.

Про це заявила голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, пише Regionews з посиланням на телеканал "Україна 24".

Підкуп виборців раніше не був тяжким і особливо тяжким злочином. Зараз він таким є. Відповідно, Нацполіція має можливість проводити негласні слідчі дії, оперативну діяльність із розслідування всієї схеми підкупу й кожного учасника цієї схеми, зокрема, інкорпорувати туди як таємних агентів, збираючи належним чином і документуючи інформацію", - зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, 15 липня Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

вибори виборці поліція слідство злочин
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