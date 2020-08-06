У Києві через спеку запровадили обмеження на рух вантажівок

Обмеження діє на всіх під’їздах до столиці

Обмеження діє на всіх під’їздах до столиці

Фото: flickr

У Києві заборонили рух великовагового транспорту задля убезпечення доріг від руйнування у зв'язку із спекою.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 6 серпня з 10:00 і до 22:00 буде діяти заборона на рух вантажівок дорогами міста, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонн.

Таке рішення прийняли тому, що у Києві спостерігається перевищення температури повітря понад +28 градусів.

Нагадаємо, 13 липня Рада посилила покарання за порушення ПДР. Закон підвищує штрафи за порушення на дорогах.