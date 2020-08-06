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06 серпня 2020, 15:23 1

У частині регіональних поїздів Укрзалізниця продаватиме 100% місць

06 серпня 2020, 15:23 1
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Відновлення продажу квитків стало можливим завдяки погодженню КМДА
Відновлення продажу квитків стало можливим завдяки погодженню КМДА
Фото: ТСН
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Відзавтра, 7 серпня, Укрзалізниця продаватиме квитки на на 100% місць в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва і в зворотньому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує RegioNews.

Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Укрзалізниця подовжила курсування 17 регіональних поїздів. Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя.

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