У частині регіональних поїздів Укрзалізниця продаватиме 100% місць

Відновлення продажу квитків стало можливим завдяки погодженню КМДА

Відновлення продажу квитків стало можливим завдяки погодженню КМДА

Фото: ТСН

Відзавтра, 7 серпня, Укрзалізниця продаватиме квитки на на 100% місць в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва і в зворотньому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує RegioNews.

Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Укрзалізниця подовжила курсування 17 регіональних поїздів. Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя.