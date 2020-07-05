Фірма-постачальник заперечує зрив закупівель апаратів ШВЛ для Київської ОДА

Згідно з повідомленням компанії, апарати були закуплені і в даний час готові до постачання в медустанови

Згідно з повідомленням компанії, апарати були закуплені і в даний час готові до постачання в медустанови

Фото: МВС

Постачальник медичної техніки ТОВ "Лиртон Груп" заперечує інформацію про зрив закупівлі апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) для Київської обласної державної адміністрації.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Фінансові ринки". ТОВ "Ліртон Груп" підтвердило, що між ним і департаментом охорони здоров'я Київської ОДА був укладений договір на закупівлю апаратів ШВЛ зі строками поставки до 25 травня 2020 року в повному обсязі. Однак враховуючи умови пандемії коронавірусу, виробник апаратів ШВЛ, китайська компанія Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd., була змушена перенести терміни поставки апаратів ШВЛ на кінець червня 2020 року", - пояснила компанія. "Ліртон Груп" підкреслила, що повідомили департамент охорони здоров'я про ситуацію і ніяких претензій щодо повернення грошей або розірвання договору не було. Згідно з повідомленням, 25 червня апарати ШВЛ були відвантажені в Україні, що підтверджується митними накладними. 26 червня департамент охорони здоров'я КОДА був повідомлений про те, що апарати ШВЛ готові до відвантаження в повному обсязі, для чого "Ліртон Груп" попросила надати заявки на постачання та інформацію про заклади охорони здоров'я Київської області, які повинні бути поставлені апарати ШВЛ. Крім того, "Лиртон Груп" готова нести відповідальність за прострочення поставки апаратів ШВЛ, встановлену договором, про що також поінформувала департамент охорони здоров'я", - наголошується в повідомленні. При цьому компанія вказала, що департамент охорони здоров'я КОДА, зокрема новопризначений в.о. директора, не надає необхідну інформацію для відвантаження апаратів, чим перешкоджає ТОВ у виконанні своїх зобов'язань за договором. Нагадаємо, голова Київської обласної державної адміністрації ініціював розслідування щодо зриву поставки апаратів ШВЛ і присвоєння 10 млн гривень. Керівникові фірми, що має відношення до зриву поставки апаратів ШВЛ, повідомлено про підозру.

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