Фирма-поставщик отрицает срыв закупок аппаратов ИВЛ для Киевской ОГА

Согласно сообщению компании, аппараты были закуплены и в настоящее время готовы к поставке в медучреждения

Согласно сообщению компании, аппараты были закуплены и в настоящее время готовы к поставке в медучреждения

Фото: МВД

Поставщик медицинской техники ООО "Лиртон Груп" отрицает информацию о срыве закупок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Киевской областной государственной администрации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Финансовые рынки". ООО "Лиртон Груп" подтвердило, что между ним и департаментом здравоохранения Киевской ОГА был заключен договор на закупку аппаратов ИВЛ со сроками поставки до 25 мая 2020 года в полном объеме. Однако учитывая условия пандемии коронавируса, производитель аппаратов ИВЛ, китайская компания Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd., была вынужден перенести сроки поставки аппаратов ИВЛ на конец июня 2020 года", - пояснила компания. В "Лиртон Груп" подчеркнули, что уведомили департамент здравоохранения о сложившейся ситуации и никаких претензий относительно возврата денег или расторжения договора не было. Согласно сообщению, 25 июня аппараты ИВЛ были отгружены в Украине, что подтверждается таможенными накладными. 26 июня департамент здравоохранения КОГА был уведомлен о том, что аппараты ИВЛ готовы к отгрузке в полном объеме, для чего "Лиртон Груп" запросила предоставить заявки на поставки и информацию об учреждениях здравоохранения Киевской области, в которые должны быть поставлены аппараты ИВЛ. Кроме того, "Лиртон Груп" готова нести ответственность за просрочку поставки аппаратов ИВЛ, установленную договором, о чем также проинформировала департамент здравоохранения", - отмечается в сообщении. При этом компания указала, что департамент здравоохранения КОГА, в частности новоназначенный и.о. директора, не предоставляет необходимую информацию для отгрузки аппаратов, чем препятствует ООО в исполнении своих обязательств по договору. Напомним, председатель Киевской областной государственной администрации инициировал расследования относительно срыва поставки аппаратов ИВЛ и присвоения 10 млн гривен. Руководителю фирмы, имеющей отношение к срыву поставки аппаратов ИВЛ, сообщено о подозрении.

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