У Миколаєві звільняється заступник голови ОДА Стадника

Олександр Коваленко знайшов більш високооплачувану роботу

Олександр Коваленко знайшов більш високооплачувану роботу

Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації з питань інфраструктури Олександр Коваленко написав заяву про звільнення.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Преступности.НЕТ"

На питання про те, що послужило причиною звільнення, Олександр Коваленко повідомив журналістам видання, що знайшов іншу роботу.

Так, я знайшов іншу роботу. Це трошки інше питання. Більш високооплачувану, - сказав Коваленко.

В Миколаївській ОДА Олександр Коваленко відповідав за питання розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства та цивільного захисту.

За інформацією "Преступности.НЕТ", документи про звільнення вже відправлені в Кабмін. Тим часом голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник вже готує розпорядження про перерозподіл функцій, які виконував Коваленко, на свого заступника Олександра Трайтли, який відповідає за соціально-гуманітарний блок.

Також, як стало відомо "Преступности.НЕТ" з власних джерел, перший заступник голови ОДА Сергій Бичков також планує звільнятися з посади.

Нагадаємо, главу Одеської ОДА можуть звільнити вже на цьому тижні: за порушення карантинних заходів.