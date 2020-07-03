У Миколаєві звільняється заступник голови ОДА Стадника
Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації з питань інфраструктури Олександр Коваленко написав заяву про звільнення.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Преступности.НЕТ"
На питання про те, що послужило причиною звільнення, Олександр Коваленко повідомив журналістам видання, що знайшов іншу роботу.
Так, я знайшов іншу роботу. Це трошки інше питання. Більш високооплачувану, - сказав Коваленко.
В Миколаївській ОДА Олександр Коваленко відповідав за питання розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства та цивільного захисту.
За інформацією "Преступности.НЕТ", документи про звільнення вже відправлені в Кабмін. Тим часом голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник вже готує розпорядження про перерозподіл функцій, які виконував Коваленко, на свого заступника Олександра Трайтли, який відповідає за соціально-гуманітарний блок.
Також, як стало відомо "Преступности.НЕТ" з власних джерел, перший заступник голови ОДА Сергій Бичков також планує звільнятися з посади.
Нагадаємо, главу Одеської ОДА можуть звільнити вже на цьому тижні: за порушення карантинних заходів.