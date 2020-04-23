Спалах COVID-19 у Вишневого: захворіло 78 мешканців гуртожитку
У гуртожитку Вишневого стався спалах коронавірусу. Станом на ранок 23 квітня там захворіли 78 людей, серед них – 16 дітей
У гуртожитку Вишневого стався спалах коронавірусу. Станом на ранок 23 квітня там захворіли 78 людей, серед них – 16 дітей
Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації, передає RegioNews.
Було перевірено всього 224 жителів гуртожитку. Серед хворих 16 дітей, два працівники гуртожитку, а 3 пацієнти наразі перебувають у лікарні.
Решта – на самоізоляції за місцем проживання. Крім того, обстежили 4 працівників поліції та медичну сестру. Результати тестів негативні.
Нагадаємо, 21 квітня у Вишневому в гуртожитку коронавірус COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих.
Як повідомлялось раніше, у місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавіірусу.
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