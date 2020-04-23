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23 апреля 2020, 11:29 42

Вспышка COVID-19 в Вишневом: заболело 78 жителей общежития

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23 апреля 2020, 11:29 42
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В общежитии Вишневого произошла вспышка коронавирус. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей
Фото: facebook:mvs.gov.ua
В общежитии Вишневого произошла вспышка коронавирус. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает RegioNews.

Было проверено всего 224 жителей общежития. Среди заболевших 16 детей, два сотрудника общежития, а 3 пациенты сейчас находятся в больнице.

Остальные – на самоизоляции по месту жительства. Кроме того, обследовали 4 работников полиции и медицинскую сестру. Результаты тестов отрицательные.

Напомним, 21 апреля в Вишневом в общежитии коронавирус COVID-19 обнаружили у 38 человек, среди них дети и двое умерших.

Как сообщалось ранее, в городе Вишневое под Киевом подразделения Национальной гвардии и военные обеспечивают общественный порядок вокруг общежития, в котором зафиксировали вспышку коронавіірусу.


коронавирус Нацгвардия карантин общежитие Вишневое
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