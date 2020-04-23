Вспышка COVID-19 в Вишневом: заболело 78 жителей общежития

В общежитии Вишневого произошла вспышка коронавирус. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей

Фото: facebook:mvs.gov.ua

В общежитии Вишневого произошла вспышка коронавирус. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей

.