Вспышка COVID-19 в Вишневом: заболело 78 жителей общежития
В общежитии Вишневого произошла вспышка коронавирус. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей
В общежитии Вишневого произошла вспышка коронавирус. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей
Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает RegioNews.
Было проверено всего 224 жителей общежития. Среди заболевших 16 детей, два сотрудника общежития, а 3 пациенты сейчас находятся в больнице.
Остальные – на самоизоляции по месту жительства. Кроме того, обследовали 4 работников полиции и медицинскую сестру. Результаты тестов отрицательные.
Напомним, 21 апреля в Вишневом в общежитии коронавирус COVID-19 обнаружили у 38 человек, среди них дети и двое умерших.
Как сообщалось ранее, в городе Вишневое под Киевом подразделения Национальной гвардии и военные обеспечивают общественный порядок вокруг общежития, в котором зафиксировали вспышку коронавіірусу.
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