У Чернівцях через коронавірус на апараті ШВЛ перебуває 5-річна дівчинка
Про кількість нових випадків коронавірусу в прямому ефірі сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
Голова Чернівецької ОДА заявив також, що більшість хворих на коронавірус буковинців проходять амбулаторне лікування вдома.
"Кількість буковинців, які лікуються у медичних закладах, є вдвічі нижчою за середньостатистичний український показник. Переважна більшість хворих на коронавірус у нас успішно лікуються вдома під наглядом лікарів", - повідомив Осачук.
За стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 703 буковинці. У медичних закладах області станом на ранок 23 квітня перебувають 409 людей. Із них у 188 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
У реанімаціях області 35 пацієнтів, 6 із них - на апаратах штучної вентиляції легень, зокрема 5-річна дівчинка із Чернівців. У неї діагностували коронавірус. Дитину госпіталізували 20 квітня з підозрою на кір, однак, після обстеження, медики виявили у неї пневмонію.
Загалом на ранок 23 квітня зареєстровано 578 нових випадків COVID-19, всього хворих - 7170.
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