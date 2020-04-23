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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 10:30 25

У Чернівцях через коронавірус на апараті ШВЛ перебуває 5-річна дівчинка

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23 квітня 2020, 10:30 25
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На Буковині на ранок 23 квітня, підтвердили 87 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб склала 1140 осіб. Серед хворих – 5-річна дівчинка у важкому стані, підключена до апарату ШВЛ
На Буковині на ранок 23 квітня, підтвердили 87 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб склала 1140 осіб. Серед хворих – 5-річна дівчинка у важкому стані, підключена до апарату ШВЛ

Про кількість нових випадків коронавірусу в прямому ефірі сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

Голова Чернівецької ОДА заявив також, що більшість хворих на коронавірус буковинців проходять амбулаторне лікування вдома.

"Кількість буковинців, які лікуються у медичних закладах, є вдвічі нижчою за середньостатистичний український показник. Переважна більшість хворих на коронавірус у нас успішно лікуються вдома під наглядом лікарів", - повідомив Осачук.

За стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 703 буковинці. У медичних закладах області станом на ранок 23 квітня перебувають 409 людей. Із них у 188 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

У реанімаціях області 35 пацієнтів, 6 із них - на апаратах штучної вентиляції легень, зокрема 5-річна дівчинка із Чернівців. У неї діагностували коронавірус. Дитину госпіталізували 20 квітня з підозрою на кір, однак, після обстеження, медики виявили у неї пневмонію.

Загалом на ранок 23 квітня зареєстровано 578 нових випадків COVID-19, всього хворих - 7170.

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