"Трималися, скільки могли”: у Чернігові перший випадок коронавірусу

У Чернігові підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

Фото: flickr

У Чернігові підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

Про це повідомив заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За його словами захворіла 56-річна жінка.

"Ми трималися, скільки могли, але... Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 в Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає вдвох", - написав Ломако.

Як йдеться у повідомленні чиновника, хвора госпіталізована до інфекційного відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.

Зараз оперативно встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

У будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.

На Чернігівщині цей випадок COVID-19 став 15-им.

Нагадаємо, станом на 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

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