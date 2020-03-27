Роженица из Ирпеня: малыша отдали родственникам, врачи не знают, что с ним делать - СМИ

По факту рождения младенца у больной коронавирусом женщины из Ирпеня Киевской области кроется медицинская проблема

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По факту рождения младенца у больной коронавирусом женщины из Ирпеня Киевской области кроется медицинская проблема

Как передает RegioNews, об этом сообщила журналист Михайлина Скорик-Шкаровская на своей странице в Facebook, ссылаясь на врачей.

По их словам, сейчас отсутствует приказ Министерства здравоохранения Украины относительно тактики по роженицам с коронавирусом и по тактике ведения наблюдения за новорожденным от мамы с COVID-19.

Как отмечает Скорик-Шкаровская, 26 марта власти города сообщили, что новорожденного младенца отдали кому-то из родственников женщины.

"Иными словами, никто не знает, как правильно действовать в таком случае. По логике, малыш должен оставаться все время с мамой. Но инфекционная больница в Белой Церкви для этого не приспособлена. Так же, как и роддом не мог дальше содержать здорового младенца, если мама уже в другом месте. Поэтому пошли самым простым путем - отдали ребенка родственникам", - написала журналист.

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Напомним, 24 марта в Ирпене госпитализировали беременную женщину с подозрением на коронавирус. 25 марта женщина родила в роддоме Белой Церкви мальчика.