Глава МОЗ Ілля Ємець йде у відставку - джерела

Голова Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець сьогодні оголосить про свою відставку

Фото: facebook/moz.ukr

Голова Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець сьогодні оголосить про свою відставку

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на джерела в Кабінеті міністрів України та Офісі президента України.

Також про це повідомили в своїх Telegram-каналах народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

За словами Гончаренка, Ємець не зміг налагодити роботу міністерства. "І в умовах епідемії не може підготувати реальний план протидії вірусу. Тому, було прийнято рішення про відставку. Зараз йдуть фінальні узгодження", - додав він.

Сам Ємець поки не коментував цю інформацію.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Пізніше Ємець звернувся до нардепів із закликом проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу.

Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.