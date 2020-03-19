Депутати Ірпеня зібрались на засідання попри карантин
Про це у Facebook повідомила місцева журналістка Михайлина Скорик, передає RegioNews.
Зазначається, що більшість питань, які розглядали депутати, стосувалися землевиділення, і лише один виступ і один проект рішення - епідемії коронавірусної інфекції.
"Переважна більшість - землевиділення. Коронавірусу стосувався лише 1 виступ і один проект рішення. Це зміни до бюджету в рамках "допорогової суми" для ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі", - йдеться в повідомленні.
Вона також додала, що депутати голосували "всліпу", без оприлюднених проектів рішень.
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Від середи, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.
У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.
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