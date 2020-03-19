Депутаты Ирпеня собрались на заседание несмотря на карантин
Об этом в Facebook сообщила местная журналистка Михайлина Скорик, передает RegioNews.
Отмечается, что большинство вопросов, которые рассматривали депутаты, касались выделения земли, и только одно выступление и один проект решения - эпидемии коронавирусной инфекции.
"Подавляющее большинство - выделение земли. Коронавируса касалось только 1 выступление и один проект решения. Это изменения в бюджет в рамках "допороговой суммы" для ремонта инфекционного отделения Ирпенской городской больницы в Буче", - говорится в сообщении.
Она также добавила, что депутаты голосовали "вслепую", без обнародованных проектов решений.
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Со среды, 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.
По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.
В Черновицкой области для предотвращения распространения коронавируса с 14 марта вводят чрезвычайное положение.
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