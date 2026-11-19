Фото ілюстративне

У Києві внаслідок російської атаки 19 листопада загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Уламки російських безпілотників падали у кількох районах столиці, зокрема в середмісті

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Подільському районі, за попередньою інформацією, загинула людина. Загалом станом на 17:05 відомо про п'ятьох постраждалих, четверо з них перебувають у лікарнях.

Також уламки БпЛА впали на відкритій території у Шевченківському районі столиці. Згодом там зафіксували ще одне місце падіння уламків.

Унаслідок цього пошкоджено понад десять автомобілів.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило скління вікон Володимирського собору та будівлі одного з іноземних посольств.

Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у день 19 листопада у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.