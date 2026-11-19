У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
У четвер, 19 листопада, російський безпілотник типу "Італмас" атакував Суми
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.
Дрон влучив в дах багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджена покрівля будинку.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці працюють відповідні служби. Наслідки удару уточнюються.
Нагадаємо, 19 листопада російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них – чотири дитини.
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