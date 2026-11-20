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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена еще ночью из-за угрозы ракетного удара. Около 06:24 жители столицы услышали мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о движении баллистических ракет в направлении Киева.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате атаки получили повреждения сразу несколько мостовых сооружений.

В частности, поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Сейчас движение им с правого берега на левый перекрыто.

Также повреждение было зафиксировано на Дарницком мосту. Их масштаб специалисты смогут оценить после завершения воздушной тревоги.

Кроме того, зафиксировано попадание в Южный мост. Теперь движение им остается ограниченным: проезд разрешен только с левого берега на правый для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Из-за усложнения транспортного сообщения между берегами Днепра Кличко призвал киевлян без необходимости не пользоваться частными автомобилями.

Также мэр обратился в учреждения и предприятия с просьбой, по возможности, ввести дистанционный режим работы для сотрудников.

Ракетная атака на столицу продолжается. Городские службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, вечером 19 ноября российские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей.