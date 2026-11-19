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У Києві завершили аварійний ремонт тепломережі на вулиці Великій Васильківській. Після заміни пошкодженої ділянки відновили подачу теплоносія до будинків Печерського, частини Голосіївського та Шевченківського районів

Про це повідомили у КМДА, передає RegioNews.

Аварійно-відновлювальна бригада підприємства замінила пошкоджену ділянку тепломережі, підготувала її до запуску та заповнила магістраль теплоносієм.

Наразі управителі житлових будинків налагоджують роботу внутрішньобудинкових систем опалення.

Нагадаємо, що у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах Києва частина споживачів залишилася без опалення через пошкодження тепломережі на вулиці Великій Васильківській. Комунальники проводять аварійний ремонт. Відновити теплопостачання планують до 14:00 19 листопада.