Скриншот із відео

Уранці 17 листопада в Києві утворилися великі затори. Найбільше ускладнений рух із лівого берега на правий – автомобілі стоять у довгих чергах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Однією з причин транспортних ускладнень стало тимчасове перекриття Північного та Південного мостів в обох напрямках. Рух ними обмежили після нічної російської атаки, внаслідок якої споруди зазнали пошкоджень.

Через перекриття мостів водії змушені шукати альтернативні маршрути, що спричинило додаткове навантаження на дороги столиці.

Міська влада закликає киян враховувати транспортні обмеження під час планування поїздок.

Як відомо, раніше міський голова Віталій Кличко розповів, що наразі фахівці перевіряють стан Північного та Південного мостів.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.