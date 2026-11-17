Фото: "Вечірній Київ"

Пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМДА, передає RegioNews.

Мер столиці інформував про роботу сил протиповітряної оборони та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали Північний і Південний мости.

Як повідомили в КМДА, через наслідки нічного обстрілу тимчасово призупинено рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" гілки метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі".

Також унаслідок ворожих ударів тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами. Через це змінено маршрути громадського транспорту.

Зокрема:

Через Подільський мостовий перехід спрямовано:

автобуси № 21, 73 та 101 – до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР – через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 – від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 – за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка".

На маршруті № 50 збільшено кількість тролейбусів.

Через Дарницький міст курсують:

автобуси № 22 та 91.

На маршруті № 22-ТР також збільшено кількість автобусів.

У КМДА закликають пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, російські війська протягом дня 16 листопада понад 60 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися шість районів. Загинули двоє людей, ще 19 дістали поранень.