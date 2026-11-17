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Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Внаслідок удару загинула жінка, ще одна дістала травми.

На стоянці загорілися чотири транспортні засоби – два легкові та два вантажні автомобілі.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до двох, постраждали 18 людей.