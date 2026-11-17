Ранкова атака на Запоріжжя: вже двоє загиблих і 31 поранений (Оновлено)
Кількість загиблих внаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя 17 листопада зросла до двох
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Стало відомо про загибель жінки. Ще 18 людей дістали поранення.
Всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Оновлено: Кількість поранених зросла до 31 людини.
Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Раніше повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих.
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