19 жовтня 2026

Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів

На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...