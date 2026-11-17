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Вранці 17 листопада на Львівщині під час масованої російської атаки зафіксували падіння ворожого безпілотника. Дрон упав у полі в одному із сіл Золочівського району неподалік житлового будинку

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Вранці повітряну тривогу спочатку оголосили у Стрийському районі, а згодом небезпека поширилася на Дрогобицький, Золочівський, Самбірський та Стрийський райони.

Раніше Козицький повідомляв про рух ворожих безпілотників у напрямку Моршина та Олеська.

Згодом стало відомо, що один із дронів упав у полі на Золочівщині. Неподалік місця падіння розташований житловий будинок.

Наразі на місці працюють профільні служби. Станом на 09:14 інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

Нагадаємо, вранці 17 листопада західні регіони України опинилися під масованою атакою російських "шахедів". Під загрозою ударних безпілотників, зокрема Львівська, Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області.