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Утром 17 ноября в Киеве образовались большие пробки. Наиболее затруднено движение с левого берега на правый – автомобили стоят в длинных очередях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Одной из причин транспортных осложнений явилось временное перекрытие Северного и Южного мостов в обоих направлениях. Движение ими ограничили после ночной российской атаки, в результате которой сооружения получили повреждения.

Из-за перекрытия мостов водители вынуждены искать альтернативные маршруты, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на дороги столицы.

Городские власти призывают киевлян учитывать транспортные ограничения при планировании поездок.

Как известно, ранее городской голова Виталий Кличко рассказал, что специалисты проверяют состояние Северного и Южного мостов.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.