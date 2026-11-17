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У Києві фахівці перевіряють стан Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок нічної російської атаки

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, наразі на обох мостах тривають обстеження.

"Фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд", – зазначив Кличко.

Він додав, що після отримання висновків спеціалістів стане зрозуміло, коли можна буде відкрити рух транспорту цими мостами.

Наразі про терміни відновлення транспортного сполучення не повідомляють.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.