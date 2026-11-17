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У Чернівцях внаслідок російської атаки частина міста залишилася без електропостачання. Через перебої зі світлом тимчасово зупинили рух тролейбусів

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, передає RegioNews.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Також через знеструмлення тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Для перевезення пасажирів організовують автобуси, які замінять електротранспорт.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний режим роботи транспорту", – зазначив Клічук.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада Сили протиповітряної оборони знищили ворожий реактивний БпЛА над Чернівецьким районом. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю. Обійшлося без загиблих і постраждалих.