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Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару також пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. У деяких районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух ним наразі перекрито.

У Деснянському районі зазнав пошкоджень Північний міст. Проїзд перекрито в обох напрямках. Крім того, через падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі, за попередніми даними, уламки спричинили пожежу у складських приміщеннях.

В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, які, попередньо, також виникли внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння сталося у складських приміщеннях.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

На місцях працюють усі необхідні міські служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників.