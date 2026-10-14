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14 жовтня 2026, 08:14

На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина

14 жовтня 2026, 08:14
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Фото: ОВА
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З вечора 13 жовтня російські війська здійснили понад 10 атак на Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбами. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще шестеро, зокрема дитина, дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі понівечені підприємства та автомобілі. Поранення дістав 49-літній чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді через пожежу, спричинену атакою, загинула людина. Госпіталізовано двох постраждалих у стані середньої тяжкості – 45-річного чоловіка та 58-річну жінку. Ще двоє людей, зокрема 11-літній хлопчик, лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр і Мирівська громада, загинула людина.

У Синельниківському районі ворог цілив по Яворницькій та Миколаївській громадах: понівечена приватнуаоселя. Постраждала 41-річна жінка, проте від госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня та вночі російські війська атакували Хмельниччину безпілотниками. Горіли підприємства, АЗС та будинок, є постраждалі.

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