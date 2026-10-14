Российская атака на Киев: трое погибших, 22 пострадавших, среди них ребенок

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российских обстрелов погибли три человека, еще 22 пострадали, среди них – ребенок. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки в нескольких районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Деснянском районе в результате попадания в многоэтажный жилой дом возник пожар площадью 400 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание. На месте обнаружили тела двух погибших.

Спасателям удалось спасти 16 жителей дома. По данным ГСЧС, 21 человек пострадал, в том числе один ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, а количество пострадавших может увеличиться, поскольку люди продолжают обращаться за помощью. Психологи ГСЧС оказали помощь 110 людям.

Кроме того:

В Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании.

в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании. В Дарницком районе спасатели ликвидировали возгорание газона на территории стадиона.

спасатели ликвидировали возгорание газона на территории стадиона. В Шевченковском районе из-за попадания в одноэтажное нежилое здание произошло незначительное возгорание, которое оперативно потушили.

из-за попадания в одноэтажное нежилое здание произошло незначительное возгорание, которое оперативно потушили. В Голосеевском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Спасатели продолжают работать на местах российских ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки 13-14 октября погибли люди, есть пострадавшие. Под ударом оказались жилые дома, складское здание и энергетические объекты столицы.