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14 жовтня 2026, 07:58

Одна людина загинула, троє поранені: наслідки масованих атак на Запоріжжя

14 жовтня 2026, 07:58
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Російські війська здійснили 22 авіаудари по Кушугуму, Комишувасі, Балабиному, Ясній Поляні, Сергіївці, Новорозівці, Розумівці, Райському, Миролюбівці, Кринівці, Юліївці, Любицькому, Тернуватому, Оріхову, Преображенці, Червоному Яру, Сонячному, Микільському, Червоній Криниці та Вільнянці.

Також окупанти застосували 779 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атакою опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

Крім того, російські війська здійснили вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Лук’янівському, Оріхову та Новопавлівці.

Ще 221 артилерійський удар припав на низку населених пунктів регіону.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 93 повідомлення про пошкодження.

Нагадаємо, 13 жовтня через ворожий обстріл загорівся багатоповерховий будинок у Краматорську на Донеччині. Полум’я охопило 36 квартир та 36 балконів у двох під’їздах від першого до дев'ятого поверху. На щастя, ніхто не постраждав.

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