Росія б'є по Києву: є загиблі та постраждалі, під ударом – енергооб'єкти

Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок російської атаки 13-14 жовтня загинули люди, є постраждалі. Під ударом опинилися житлові будинки, складська будівля та енергетичні об'єкти столиці

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко КМВА, передає RegioNews.

У Деснянському районі після влучання в житлову багатоповерхівку виникла пожежа у квартирах із першого по восьмий поверхи. За попередніми даними, вісім людей постраждали, ще одну людину рятувальники виявили загиблою.

За іншою адресою через обстріл загорілася складська будівля. Також у Дарницькому районі сталося займання газону на території стадіону. У 9-поверховому будинку, куди сталося влучання, виявили тіло одного загиблого.

Уранці 14 жовтня російські війська атакували кілька енергетичних об’єктів столиці.

За попередньою інформацією, у Голосіївському районі загинула ще одна людина.

Станом на ранок атака балістичними ракетами на Київ триває.

Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Як відомо, росіяни завдають комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога.

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