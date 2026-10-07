Удар по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18, серед них четверо дітей

Фото: ДСНС

До 18 людей, серед яких четверо дітей, зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині 7 жовтня

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Ще 55 людей постраждали, серед них семеро дітей.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали, на місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Було відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей.