Удар по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18, серед них четверо дітей
До 18 людей, серед яких четверо дітей, зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині 7 жовтня
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Ще 55 людей постраждали, серед них семеро дітей.
Ліквідація наслідків атаки триває.
Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали, на місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Було відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей.