У Києві через падіння уламків загорівся п’ятиповерховий будинок, є травмований

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У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків після атаки російських військ 7 жовтня загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина постраждала

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, пожежа в будинку виникла на рівні першого–третього поверхів. Медики оглядають постраждалого, на місці працюють рятувальники, пожежні та медики.

Також у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Екстрені служби працюють на місцях.

Крім того, у Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу. Попередньо, пожежі там немає.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік".