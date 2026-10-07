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07 жовтня 2026, 17:44

У Києві через падіння уламків загорівся п’ятиповерховий будинок, є травмований

07 жовтня 2026, 17:44
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Фото ілюстративне
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У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків після атаки російських військ 7 жовтня загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина постраждала

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, пожежа в будинку виникла на рівні першого–третього поверхів. Медики оглядають постраждалого, на місці працюють рятувальники, пожежні та медики.

Також у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Екстрені служби працюють на місцях.

Крім того, у Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу. Попередньо, пожежі там немає.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік".

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