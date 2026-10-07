У Києві через падіння уламків загорівся п’ятиповерховий будинок, є травмований
У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків після атаки російських військ 7 жовтня загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина постраждала
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, пожежа в будинку виникла на рівні першого–третього поверхів. Медики оглядають постраждалого, на місці працюють рятувальники, пожежні та медики.
Також у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Екстрені служби працюють на місцях.
Крім того, у Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу. Попередньо, пожежі там немає.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік".