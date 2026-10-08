Россия атаковала многоэтажку в Киеве: погибли два человека
Вечером 7 октября российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате удара произошел пожар и частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.
Во время ликвидации последствий атаки в одной из поврежденных квартир спасатели обнаружили тела двух погибших.
По данным ГСЧС, из дома спасли 22 человека, среди них – 8 детей. Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.
Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 12 жителям поврежденного дома.
Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий российской атаки.
Напомним, также ранее вечером 7 октября в Киеве в результате падения беспилотника во дворе жилого дома на Оболони погибли два человека. Кроме того, шесть жителей пострадали: у них осколочные ранения, у одного мужчины травматическая ампутация ноги.