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08 октября 2026, 07:03

Россия атаковала многоэтажку в Киеве: погибли два человека

08 октября 2026, 07:03
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Фото: Telegram/Insider ua
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Вечером 7 октября российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара произошел пожар и частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

Во время ликвидации последствий атаки в одной из поврежденных квартир спасатели обнаружили тела двух погибших.

По данным ГСЧС, из дома спасли 22 человека, среди них – 8 детей. Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.

Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 12 жителям поврежденного дома.

Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий российской атаки.

Напомним, также ранее вечером 7 октября в Киеве в результате падения беспилотника во дворе жилого дома на Оболони погибли два человека. Кроме того, шесть жителей пострадали: у них осколочные ранения, у одного мужчины травматическая ампутация ноги.

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