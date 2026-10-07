Атака на Київ: загинули двоє людей, серед постраждалих - дитина

Фото: прокуратура

Увечері 7 жовтня росіяни вдарили по Києву безпілотниками. На жаль, внаслідок атаки загинули люди

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 21:30 в Києві внаслідок падіння безпілотника у дворі житлового будинку на Оболоні відомо про двох загиблих. Це жінка та чоловік. Крім того, шестеро жителів постраждали: у них осколкові поранення, у одного чоловіка травматична ампутація ноги.

Серед постраждалих 12-річний хлопчик: у нього акуботравма та гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік".