20:30  07 жовтня
Екстрені відключення світла у Києві та області: графіки не діють
16:35  07 жовтня
У Харкові військові продавали виключення з військового обліку за 6 тисяч
15:57  07 жовтня
На Дніпропетровщині російський FPV-дрон вдев'яте атакував дільницю ДТЕК
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2026, 22:15

Атака на Київ: загинули двоє людей, серед постраждалих - дитина

07 жовтня 2026, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Увечері 7 жовтня росіяни вдарили по Києву безпілотниками. На жаль, внаслідок атаки загинули люди

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 21:30 в Києві внаслідок падіння безпілотника у дворі житлового будинку на Оболоні відомо про двох загиблих. Це жінка та чоловік. Крім того, шестеро жителів постраждали: у них осколкові поранення, у одного чоловіка травматична ампутація ноги.

Серед постраждалих 12-річний хлопчик: у нього акуботравма та гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Київ прокуратура
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ціни на АЗС штормить: скільки зараз коштує бензин та дизель
07 жовтня 2026, 23:55
На Буковині чоловік подарував аферистам гроші - як це сталось
07 жовтня 2026, 23:35
На Миколаївщині жінку судили за репости в TikTok
07 жовтня 2026, 23:15
У Дніпрі продавали інвалідність за 3 тисячі
07 жовтня 2026, 22:55
У Конотопському районі на Сумщині через детонацію вибухівки загинули двоє підлітків
07 жовтня 2026, 22:50
Путін влаштував собі на день народження криваві жнива
07 жовтня 2026, 22:40
У Запоріжжі агент РФ планував підірвати українського десантника
07 жовтня 2026, 22:30
У Рівному чоловіка взяли під варту після повідомлення про "замінування" поліцейської станції
07 жовтня 2026, 22:25
178,5 млн грн на лісозаготівлю: прокуратура викрила злочинну організацію
07 жовтня 2026, 21:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »