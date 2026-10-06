Фото: ОВА

Вдень 6 жовтня російські війська здійснили серію ударів по автодорозі на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі.

Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Двох із них госпіталізували, стан одного з постраждалих – вкрай важкий, лікарі борються за його життя.

На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на інфраструктуру Одеси. Обійшлося без постраждалих.