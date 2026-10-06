Російський БпЛА атакував передмістя Запоріжжя: травмовані чоловік і жінка
У передмісті Запоріжжя 6 жовтня російський безпілотник атакував один із населених пунктів. Внаслідок удару травмувалися 48-річний чоловік та 43-річна жінка. Їм надають медичну допомогу
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Кількість постраждалих наразі уточнюється.
Також унаслідок атаки загорілося складське приміщення площею 500 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу.
На місці події працювали всі екстрені служби.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення.
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