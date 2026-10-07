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07 октября 2026, 07:02

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: есть погибшие

07 октября 2026, 07:02
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщили КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, в Оболонском и Шевченковском районах зафиксировали попадание на территории нежилой застройки. В Подольском районе удар пришелся на складские помещения.

Затем в КГВА сообщили о падении обломков на открытой территории и на территории гаражного кооператива в Дарницком районе.

Утром в военной администрации уточнили, что в результате российской атаки в Дарницком районе погибли два человека.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Как известно, в три часа ночи в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическим вооружением. Почти сразу же после предупреждения о движении ракет на Киев в городе прогремела серия взрывов.

Напомним, вечером 6 октября россияне ударили по Ковпаковскому району Сум. Враг атаковал дроном. Удар произошел вблизи торгового центра. К сожалению, в результате атаки погиб человек. Еще двое жителей получили ранения.

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