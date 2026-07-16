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16 липня 2026, 12:23

ВР проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України

16 липня 2026, 12:23
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Сергій Корецький. Фото: Facebook
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Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання.

За кандидатуру Корецького, який до цього він був гендиректором НАК "Нафтогаз України", проголосували 289 народних депутати.

Проти виступив один нардеп, семеро – утрималися, не проголосував 21 парламентар.

Корецький став четвертим главою уряду за час президентства Володимира Зеленського, замінивши Юлію Свириденко, яку призначили на цю посаду у липні минулого року.

Фото: t.me/yzheleznyak/18695

Нагадаємо, раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Також він високо оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка.

Також раніше повідомлялося, що Верховна Рада, ймовірно, не проводитиме 16 липня голосування за призначення нового міністра оборони України.

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