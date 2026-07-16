Ворожий удар по Краматорську: рятувальники визволили з-під завалів чотирьох людей
В ніч на 16 липня російські окупанти завдали ударів по житловій забудові Краматорська на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Зруйновані два приватні будинки – на місці виникла пожежа.
Рятувальники деблокували вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей, а також допомогли вийти з пошкодженого приватного будинку ще одному мешканцю.
Крім того, вогнеборці ліквідували пожежі, загальна площа яких склала 200 кв. м.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста. У постраждалого 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько.
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