Фото: ДСНС

В ніч на 16 липня російські окупанти завдали ударів по житловій забудові Краматорська на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зруйновані два приватні будинки – на місці виникла пожежа.

Рятувальники деблокували вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей, а також допомогли вийти з пошкодженого приватного будинку ще одному мешканцю.

Крім того, вогнеборці ліквідували пожежі, загальна площа яких склала 200 кв. м.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста. У постраждалого 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько.