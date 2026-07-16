Железняк підтримав акцію в Києві проти звільнення Федорова

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Народний депутат Ярослав Железняк долучився до мітингу в Києві на підтримку міністра оборони Михайла Федорова

Про це повідомило Еспресо, передає RegioNews.

Під час виступу на мітингу депутат заявив, що вважає звільнення Федорова "абсолютно помилковим рішенням" і пов’язав його з "політичними ревнощами президента".

"Як показує практика, йому (Зеленському, – ред.) зазвичай три дні потрібно для того, щоб хоч щось почути і прийняти рішення. Сьогодні перший день... Але мені здається, що аргументи достатньо потужні (аби залишити Федорова, – ред.)", – додав він.

Железняк переконаний, що Федоров і надалі б продовжував свою роботу як очільник оборонного відомства та "ефективно далі вбивав би нашого ворога".

"Система показала, що якщо ти ефективний, якщо ти борешся з корупцією і, не дай Боже, люди починають це помічати і підтримувати тебе – то тебе одразу викинуть з цієї команди", – зазначив парламентар.

Наразі на площі Івана Франка зібралися кілька тисяч людей. Учасники акції тримають картонні плакати та вимагають залишити Федорова на посаді міністра оборони.

Як відомо, 16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.

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